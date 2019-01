Theresa May: «Rispetteremo la promessa fatta al popolo, lasciare l'Unione europea»

«Continueremo a lavorare per rispettare la solenne promessa fatta al popolo di questo Paese, ovvero esprimere il voto del referendum e lasciare l'Unione europea». Ha iniziato così, Theresa May, il suo discorso dopo che il Parlamento ha respinto la mozione di sfiducia lanciata da Jeremy Corbyn. May resta alla guida del governo e ha invitato i leader delle altre forze politiche a incontrarsi individualmente per discutere una nuova via da seguire per portare a termine la Brexit.