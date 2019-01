Venezuela, Maduro: «Colpo di stato. Non rinucerò mai». Ecco chi sostiene Guaidò

Dopo l'auto-proclamazione di Juan Guaidó (leader dell'opposizione) a presidente ad interim del Venezuela e i morti per gli scontri in piazza, il Paese si prepara a vivere una nuova giornata di tensione. Il primo a riconoscere la presidenza di Guaidó (ingegnere 35enne, diventato leader quasi per caso) era stato Donald Trump, pochi minuti dopo l'annuncio fatto da Guaidó durante la manifestazione a Caracas contro il regime del presidente Nicolàs Maduro. La presa di posizione degli Stati Uniti, ha provocato anche la reazione degli altri Stati americani.

Alla decisione di Washington si sono associati quasi tutti i Paesi dell'America Latina (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Perù), oltre al Canada.

Intanto nella serata (italiana) del 23 gennaio il presidente in carica del Venezuela, Nicolas Maduro, intervenendo alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, in corso presso il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) di Caracas, ha dichiarato: «Non rinuncerò mai. Continueremo a governare con l'appoggio civico e militare del popolo». Il capo di Stato ha definito poi un "governo parallelo di pagliacci" quello che verrebbe eventualmente guidato da Juan Guaidò, il leader dell'Assemblea nazionale, controllato dall'opposizione, che ieri si è autoproclamato presidente della Repubblica ad interim.

Ribadendo l'ultimatum di 72 ore ai diplomatici USA per lasciare il Paese, ha continuato: «Donald Trump e la sua follia vogliono imporre un presidente fantoccio. Ora - ha continuato - decidono il presidente a Washington?»

La Cina è intervenuta nel dibattito internazionale invitando gli Stati Uniti a non interferire con l'attuale situazione del Venezuela, opponendosi a ogni intervento esterno nel Paese sudamericano. Il portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, ha affermato che «tutte le parti coinvolte dovrebbero restare razionali ed equilibrate», per favorire la ricerca di «una soluzione politica sulla questione venezuelana con il dialogo pacifico all' interno della cornice della Costituzione del Venezuela».

Solidarietà a Maduro è arrivata invece dal presidente della Bolivia, Evo Morales. Mentre il Messico ha detto di non volere intervenire direttamente negli affari interni di un altro Paese.

Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk ha appoggiato il presidente autoproclamato ad interim, fino a nuove elezioni: «Spero che tutta l'Europa si unisca a sostegno delle forze democratiche #Venezuela». Più cauta Federica Mogherini, Alta Rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza che presiede l'organo che decide la politica estera dell'Ue: «L'Unione europea supporta totalmente l'assemblea nazionale (presieduta da Guaidó, ndr) così come l'istituzione di elezioni democratiche». Mogherini non parla però di appoggio esplicito al presidente autoproclamato.

Nicolas Maduro, erede di Chavez al secondo mandato, grida invece al «colpo di Stato» . Ha ordinato l'espulsione dal Venezuela entro 72 ore di tutto il personale diplomatico e consolare americano, ma il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto che la rappresentanza Usa a Caracas terrà come interlocutore solo Guaidó.

Il presidente turco Erdogan ha telefonato a Maduro per sostenerlo. «Fratello Maduro, resisti, siamo al tuo fianco» ha riferito il portavoce del leader di Ankara, condividendo l'hashtag #WeAreMADURO.

In questa situazione sarà decisivo capire con chi si schiereranno i militari: nelle caserme sono scoppiate le prime sommosse. Negli ultimi due giorni, l'esercito aveva sostenuto il presidente Maduro, reprimendo le manifestazioni in corso. Finora ci sono stati 14 morti e 218 i manifestanti arrestati (secondo El Mundo).

La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), che aveva lanciato l’allarme sul «deterioramento dello stato di diritto in Venezuela» all'inizio del secondo mandato di Maduro, ha avviato il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani durante le manifestazioni degli ultimi giorni utilizzando anche i filmati degli scontri.