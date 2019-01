Grecia in piazza contro l'accordo sul nome della Macedonia

La polizia ha lanciato lacrimogeni sui manifestanti ad Atene, in Grecia, per disperdere la protesta contro la ratifica dell'accordo con Skopje sul nome della Macedonia. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città greche il 24 gennaio per dire no all'intesa fra Grecia e Macedonia sul cambio di nome di quest'ultima in "Macedonia del Nord". Il voto in Parlamento sull'accordo - che dice la parola fine a un contenzioso internazionale di 27 anni - è previsto per oggi.

Proteste in piazza Syntagma, Atene, Grecia, 24 gennaio 2019. EPA / Orestis Panagiotou

L'accordo di Prespa (dal nome del lago le cui acque bagnano Albania, Grecia e Repubblica di Macedonia) viene visto come una concessione che potrebbe favorire pulsioni separatiste dell'omonima regione greca, terra di origine di Alessandro Magno.

La ratifica da parte del Parlamento è molto probabile: l'ex repubblica jugoslava sarà ribattezzata Macedonia settentrionale. Questo aprirà la strada all'adesione alla Nato e metterà fine a una disputa che ha diviso le due nazioni balcaniche per decenni.

Consentire alla Macedonia, il vicino settentrionale del paese, di cambiare nome equivale a una svendita per i manifestanti, che sono scesi in piazza sventolando bandiere greche e al grido di "Giù le mani, Macedonia". Alcune persone hanno risposto ai lacrimogeni con razzi e molotov.

