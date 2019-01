La crisi politica in Venezuela, spiegata con 8 grafici

Cosa sta succedendo in Venezuela e perché? Il visual team della Bbc ha preparato una serie di grafici che aiutano a farsi un'idea. Dopo l'autoproclamazione a presidente di Juan Guaidò, leader dell'opposizione a Maduro, il mondo si è spaccato. Nel paese ci sono stati scontri in cui sono morte 26 persone. L'Onu ha avvertito che la situazione potrebbe sfuggire al controllo. Il Paese sta affrontando da anni una grave crisi umanitaria. Più di tre milioni di venezuelani sono fuggiti dal loro paese - ricorda la Bbc - a causa della fame, della mancanza di cure mediche, dell'aumento della disoccupazione e della criminalità violenta.

Inflazione

La stima 2018 dell'inflazione - iperinflazione - è addirittura fuori dal grafico. Come spiega la Bbc, secondo uno studio dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione, il tasso di inflazione annuale ha raggiunto il 1.300.000% in 12 mesi, fino al novembre dello scorso anno. Alla fine del 2018 i prezzi raddoppiavano in media ogni 19 giorni. Per molti venezuelani è proibitivo permettersi articoli di base come cibo e articoli per la cura personale.

Quanti bolivar servono per un dollaro?

È schizzato alle stelle anche il tasso di cambio tra la valuta nazionale, il bolivar, e il dollaro americano.



Il pil venezuelano

Quella del Venezuela, ricorda ancora la Bbc, era un tempo l'economia più ricca dell'America Latina, sostenuta dalle maggiori riserve di petrolio del pianeta. Ma sotto l'ex presidente Hugo Chávez, morto nel 2013, e l'attuale presidente Maduro, la corruzione, la cattiva gestione e gli alti livelli di debito hanno fatto crollare l'economia del paese.

Il presidente Chávez ha approfittato del boom del petrolio negli anni 2000 per indebitarsi pesantemente, mentre le spese del governo sono aumentate vertiginosamente. E nel corso del primo mandato del presidente socialista Maduro, l'economia del Paese è collassata.

Per molti, si legge sulla Bbc, il declino del paese è da imputarsi a Maduro e al suo esecutivo. Certo è che, in uno stato la cui economia è sempre stata dipendente dal petrolio, la crisi si è aggravata anche a causa del crollo dei prezzi del barile nel 2016.

I venezuelani non hanno abbastanza da mangiare

Otto persone su dieci hanno dichiarato di mangiare di meno perché non avevano abbastanza cibo a casa, nell'ambito dell'indagine annuale sulle condizioni di vita del paese (Encovi 2017). Sei su 10 hanno dichiarato di essere andati a letto affamati perché non avevano i soldi per comprare il cibo.

La maggior parte delle persone (64,3%) ha dichiarato di aver perso peso nel 2017 - in media 11,4 kg, con i più poveri che hanno perso di più, si legge sulla Bbc. Dall'indagine è emerso anche che:

I pasti tradizionali stavano diminuendo in termini di dimensioni e qualità

Nove persone su 10 non potevano permettersi il loro cibo quotidiano

8,2 milioni di persone fanno due pasti al giorno o meno

Dalla dieta dei venezuelani mancavano ferro, vitamine e altri nutrienti

Questo, spiega la testata britannica, vuol dire che i venezuelani stanno optando sempre più per verdure e in generale alimenti dimenticati considerati un tempo "cibo per poveri". Lo fa anche il McDonald's, che dal 2015 ha cambiato il suo menu venezuelano sostituendo le patate con la manioca (yuca), una radice più economica, sostituta tradizionale delle patate che può essere bollita o fritta.

Le carenza di medicine

Il Venezuela, scrive la Bbc, ha subìto un enorme aumento del numero di casi di malaria negli ultimi anni, in netto contrasto con i paesi limitrofi dell'America Latina, dove i numeri stanno diminuendo. È stato il primo Paese certificato ad aver eliminato la malattia nel 1961: oggi ci sono casi di malaria in almeno 10 dei 23 stati che fanno parte del Paese.

Secondo l'ong canadese Icaso, i rapporti del governo trapelati mostrano che la forma di malaria diffusa in Venezuela è la più difficile da sradicare. E l'Osservatorio della Sanità venezuelano ha segnalato una diffusa carenza di farmaci antimalarici per tutti i ceppi. Secondo Jose Felix Oletta, specialista in malattie infettive ed ex ministro della salute, nel 2018 potrebbe esserci stato un aumento del 50% nel numero di casi rispetto al 2017. «Di questo passo avremo più di un milione di casi in un anno», ha detto a Icaso. «Erano numeri che il Venezuela aveva all'inizio del ventesimo secolo: la malaria è fuori controllo nel paese». In aumento anche morbillo e difterite, sottolinea la Bbc.

Petrolio, produzione in calo

Il Venezuela detiene la più grande offerta mondiale di greggio e i prodotti petroliferi costituiscono la stragrande maggioranza delle esportazioni del paese. La produzione è rimasta praticamente stabile dal 2002 - poco prima dello sciopero nazionale - al 2008, quando i prezzi del petrolio globale hanno raggiunto il picco. Secondo i dati dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) riportati ed elaborati dalla Bbc, il paese ha guadagnato 60 miliardi di dollari dal petrolio quell'anno.

Ma il crollo dei prezzi del petrolio verso la fine del 2014 - un anno dopo la morte per cancro di Chávez - ha decimato l'economia già dipendente dal petrolio in difficoltà. I livelli di crisi sono stati raggiunti l'anno successivo, con un prodotto interno lordo in calo di quasi il 6% e un'inflazione in crescita. Da allora la produzione di petrolio è in declino.

Molti venezuelani se ne stanno andando

Secondo le Nazioni Unite, sono tre milioni i venezuelani che hanno lasciato il paese nel 2014. La maggior parte degli emigrati si sono spostati nella vicina Colombia, altri in Ecuador, Perù e Cile. Altri ancora sono andati nel sud del Brasile. Il vicepresidente Delcy Rodríguez, scrive la Bbc, ha contestato le cifre delle Nazioni Unite, dicendo che sono gonfiate da "paesi nemici" che cercano di giustificare un intervento militare.

Il mondo è diviso

Gli Stati Uniti, l'Unione Europea, più di una dozzina di paesi dell'America Latina e il Canada hanno già sostenuto Guaidó, leader del Congresso nazionale eletto in Venezuela, contro il presidente Maduro, il cui secondo mandato è cominciato appena quindici giorni fa. Sabato 26 gennaio Spagna, Germania, Francia e Regno Unito hanno dato un ultimatum a Maduro: nuove elezioni entro otto giorni o i paesi europei sosterranno Guaidò. In Italia, il governo è spaccato. La Russia ha condannato il sostegno straniero a Guaidó, dicendo che viola la legge internazionale e che è una «strada diretta verso lo spargimento di sangue». Anche Cina, Messico e Turchia sostengono Maduro.