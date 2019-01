Migranti, ad Amburgo manifestazione per aprire i porti ai rifugiati - Il video

Continua a rimanere in mare la Sea Watch 3, la nave della ong olandese che da quasi 10 giorni si trova nel mediterraneo. Tre parlamentari sono saliti a bordo per verificare le condizioni dei 47 migranti che si trovano sull'imbarcazione. Intanto per Matteo Salvini i porti devono continuare a rimanere chiusi: «È tre giorni che le tv dicono che c'è questa nave al largo di Siracusa con onde alte 7 metri e bambini al freddo, io devo ringraziare quei parlamentari geniali dell'opposizione che sono andati a far vedere che non ci sono donne e bambini, ma sole, mare calmo, cuffiette e telefonini, ragazzoni a torso nudo. Tornino da dove sono venuti. I porti sono e rimangono chiusi. Mi arrestino pure».

Le immagini mostrano le manifestazioni di Amburgo per l'apertura dei porti ai rifugiati e affinché non venga criminalizzato l'aiuto umanitario fornito in mare dalle navi delle Ong.

(Credits video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)