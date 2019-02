Parlamento boccia la legge di bilancio: la Spagna verso le elezioni anticipate

È la prima grossa sconfitta legislativa del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Il Parlamento ha bocciato la sua proposta di Finanziaria. I secessionisti spagnoli, del cui appoggio il governo socialista ha bisogno, hanno detto «No» alla nuova legge di bilancio. Prima della votazione, i Socialisti e il partito Podemos hanno fatto l'ultimo tentativo, enfatico e persistente, per convincere gli indipendentisti catalani (ERC e PDeCAT) a mettere da parte le avversità e approvare la finanziaria del governo di Sánchez. Hanno cercato di persuaderli che dire «Sì» alla legge di bilancio non significa rinunciare alle loro rivendicazioni indipendentiste e territoriali. Ma non è servito a nulla. Con 191 voti a favore dell'emendamento che respinge la proposta contro i 158 "no" la proposta di bilancio è stata rifiutata. Il premier ha subito abbandonato il Parlamento.

Sanchez si trova in un vicolo cieco: da un lato il suo partito è opposto all'indipendenza catalana e non è quindi disposto a assecondare la richiesta degli indipendentisti di indire un referendum per l'autodeterminazione. Dall'altra è considerato un traditore dal partito conservatore per aver avviato dei colloqui con i gruppi separatisti catalani. «Per una Spagna unita, elezioni ora! Lunga vita alla Spagna» hanno urlato i 45mila in piazza da domenica. Sanchez, che è subentrato al governo conservatore di Mariano Rajoy lo scorso giugno, detiene solamente un quarto dei seggi in Parlamento e la sua capacità legislativa dipende dal sostegno dei gruppi catalani, che avevano già rifiutato di mediare con il governo la settimana scorsa. Lo stesso capo del Governo aveva affermato che senza legge di bilancio «si accorcia la legislatura». Non si sa ancora di quanto ma è probabile che le elezioni si tengano il prossimo aprile, forse il 28 secondo El Pais e il Parlamento sarebbe sciolto all'inizio di Marzo. Sanchez annuncerà venerdi la data delle prossime elezioni, secondo fonti vicine all'esecutivo consultate dal quotidiano spagnolo.

