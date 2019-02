Fuga di notizie dagli Usa: pronto un intervento umanitario in Venezuela

Gli Usa sarebbero pronti a far partire una missione umanitaria per mettere pressione a Nicolas Maduro affinché si dimetta, lasciando spazio al presidente ad interim Juan Guaidó. La fuga di notizie arriva dal dipartimento di Stato americano ed è stata ripresa dall'Associated Press. Un aereo militare americano starebbe per consegnare 250 tonnellate di alimenti di base e medicinali. Da tempo, la crisi politica in Venezuela è anche una crisi economica e sociale.

Gli aiuti umanitari dell'Onu sono ancora fermi al confine tra Colombia e Venezuela per ordine del presidente Maduro. Nella comunità internazionale è scattata una «gara» per dare assistenza umanitaria: da una parte ci sono gli Stati Uniti, che appoggiano Guaidó, dall'altra Russia e Cina, schierati con Maduro. Riuniti a Washington, i 25 Paesi che fanno parte dell'Organizzazione degli Stati Americani hanno annunciato che doneranno 100 milioni di dollari al Venezuela per sostenere Juan Guaidó. In precedenza il presidente americano Donald Trump aveva dichiarato di non escludere un possibile intervento militare in Venezuela.

