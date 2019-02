San Pietroburgo, crolla il tetto dell'università: «Venti persone sotto le macerie»

Un crollo che potrebbe avere conseguenze molto gravi è avvenuto nel pomeriggio, ora locale, all'interno di una delle principali sedi universitarie di San Pietroburgo.

Nella sede dell'Università di Ricerca di tecnologie informatiche, meccanica e ottica (Itmo) è crollato un solaio.

Fonte: VKontakte

Sono state immediatamente evacuate circa 80 persone. L'agenzia di stampa Interfax aggiunge che fino a 20 potrebbero trovarsi sotto le macerie, ma non ci sarebbero vittime. Secondo fonti dell'agenzia di stampa russa non si tratterebbe di studenti, visto che l'ala dell'edificio era chiusa per lavori di ristrutturazione, ma operai al lavoro sul cantiere.

Fonte: VKontakte

