Venezuela, è scaduto l'ultimatum: entrati i primi aiuti umanitari

Juan Guaidó, attraverso un post su Twitter, ha annunciato l'arrivo dei primi aiuti umanitari dal confine brasiliano.

La situazione al confine è sempre più tesa. Una ventina di persone sono rimaste ferite negli scontri a Urena, una città tra Venezuela e Colombia, tra i manifestanti e gli agenti venezuelani decisi a bloccare l'ingresso nel Paese degli aiuti sollecitati dal leader dell'opposizione, Juan Guaidó.

È passato un mese esatto da quando Guaidó si è autoproclamato presidente del Parlamento venezuelano e oggi la sfida politica con Maduro potrebbe essere finalmente arrivata a una resa dei conti. Oggi scade l'ultimatum lanciato dal leader dell'opposizione a Maduro per lasciare entrare gli aiuti umanitari in Venezuela.

Una situazione che ha visto nei giorni scorsi il crescere della tensione con la morte di alcuni indigeni al confine con il Brasile uccisi dalla Guardia Nazionale di Caracas. Nelle ultime ore mentre la folla cerca di raggiungere il confine colombiano per accedere agli aiuti, la polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

Secondo alcuni media locali, un gruppo di giovani venezuelani avrebbe smontano le barriere per poi gettarle giù dal ponte che porta dalla cittadina colombiana di San José de Cúcuta a quella venezuelana di San Antonio.

Il presidente in carica ha più volte respinto gli aiuti denunciandoli come un pretesto per un'invasione militare organizzata dagli Stati Uniti. Maduro ha isolato il Paese chiudendo le frontiere terrestri con Colombia e Brasile. E così ha fatto anche per lo spazio aereo e i collegamenti marittimi con le Antille Olandesi, davanti alla costa settentrionale del Venezuela.

Nel frattempo quattro uomini della Guardia Nazionale venezuelana sarebbero fuggiti in Colombia. Qui avrebbero chiesto protezione alle autorità locali dopo aver sfondato con un blindato le barriere poste dal governo di Nicolas Maduro sul ponte al confine colombiano di La Dorada. La notizia è stata confermata dallo stesso Guaidó su Twitter e su gli aiuti ha ribadito che entreranno con o senza la volontà del successore di Chavez.

Guaidó non si fermerà, assicurando che «l'intera società si è mobilitata» per andare a prendere cibo e medicine oltre il confine e «oltre un milione di persone si sono iscritte per partecipare in questa grande impresa». Il leader dell'opposizione è arrivato al ponte di Las Tienditas, sulla frontiera fra Colombia e Venezuela, accompagnato dal presidente colombiano, Ivan Duque.

Dall'altra parte, Nicolas Maduro ha risposto convocando manifestazioni in tutto il Paese: «Andiamo tutti in strada per difendere la nostra indipendenza, con coscienza e gioia. Non ci sarà alcuna guerra nella patria di Bolivar e Chávez, qui trionferà la pace. Il Venezuela si rispetta».

