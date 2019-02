Tre voti in tre giorni per decidere il futuro della Brexit

Mancano soltanto 31 giorni alla Brexit (29 marzo 2019) e dopo più di due anni di negoziati il futuro del Regno Unito è arrivato a una svolta: la premier britannica Theresa May ha annunciato che nella seconda settimana di marzo ci saranno tre voti chiave. Il primo, annunciato per il 12 marzo, sarà sul nuovo accordo al quale la squadra della May sta lavorando da circa un mese, dopo la bocciatura del primo da parte del Parlamento britannico.

Se dovesse essere bocciato nuovamente, il 13 marzo si voterà invece per il "no deal", l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo. Nel momento in cui dovesse fallire anche il voto sul "no deal", si voterà per posticipare la Brexit. Per il momento non è dato a sapere fino a quando. Per ora non ci sono altre certezze. Per ogni ipotesi si contano più facilmente gli oppositori rispetto ai deputati che potrebbero votare a favore.

Se il "no deal" non è uno scenario che preoccupa il gruppo di hard brexiteers, i puristi della Brexit dura (anzi, molti sono favorevoli a un'uscita senza accordo), il gruppo guidato da Jacob Rees-Mogg si è già schierato pubblicamente contro l'estensione dell'articolo 50 per posticipare la Brexit. La stessa Theresa May ha detto che il suo Governo non voterà a favore del provvedimento e che la scadenza rimane quella ufficiale del 29 marzo 2019.

Per quanto riguarda il nuovo accordo, salvo grandi colpi di scena sul famoso "backstop", il regime speciale per evitare un ritorno a un confine duro tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica irlandese, difficilmente Theresa May riuscirà a ottenere la fiducia della minoranza di conservatori ultra-ortodossi, ma anche di deputati dell'opposizione e dei partner di Governo del partito unionista irlandese. Entrambi avevano votato contro l'accordo di May a gennaio. A questo punto rimarrebbe soltanto l'ipotesi delle dimissioni e di nuove elezioni. E magari anche di un nuovo referendum, appoggiato, dopo mille tentennamenti, anche dal leader dei laburisti Jeremy Corbyn.

