Il cardinale George Pell, numero 3 del Vaticano, è stato condannato per pedofilia

Il vescovo australiano George Pell, 77 anni, è stato condannato a dicembre per violenza sessuale negli anni '90 su due bambini di 12 e 13 anni del coro nella sacrestia della cattedrale di Saint Patrick di Melbourne. Il terzo uomo più potente del Vaticano è stato accusato di aver penetrato un ragazzino minore di 16 anni. A suo carico, anche altre quattro accuse per aver compiuto «atti indecenti» nei confronti di un ragazzo nemmeno 16enne. Una sentenza che lo rende il più alto funzionario della Chiesa cattolica condannato per pedofilia. Il tribunale di Melbourne aveva però vietato, fino a oggi, la pubblicazione dell'esito della sentenza, una precauzione presa per proteggere la giuria di un altro processo a cui il tesoriere del Vaticano avrebbe inizialmente dovuto sottoporsi per altri fatti. L'accusa ha però deciso di rinunciare a questa seconda indagine.

La pena non è ancora stata fissata, ma il cardinale rischia fino a 50 anni di reclusione. Una nuova udienza si terrà domani (mercoledì 27 febbraio). Quello che è sicuro è che Pell sarà allontanato da Roma. Gli avvocati del monsignore hanno già annunciato la sua volontà di fare appello. Il cardinale aveva interrotto le sue funzioni al Vaticano per difendersi ma formalmente resta a capo della segreteria dell'Economia del Vaticano, posizione che gli era stata affidata da papa Francesco nel 2014 con la missione di riformare le finanze della Chiesa Cattolica. Lo stesso anno, una delle due vittime delle sue violenze è deceduta per un'overdose di eroina. L'altra, che ha richiesto di restare anonima, ha dichiarato: «Come molte vittime, ho provato vergogna, solitudine, depressione e difficoltà, ci ho messo anni a comprendere l'impatto di questa vicenda sulla mia vita».

La notizia della condanna arriva pochi giorni dopo una conferenza del Vaticano dedicata alla lotta contro gli abusi sessuali nell'istituzione religiosa. Durante l'ultimo dei quattro giorni del convegno, il Papa ha esortato la Chiesa a intraprendere una «battaglia totale» contro gli abusi sessuali perpetrati dai membri del clero, crimini che ha giudicato abominevoli. Il Vaticano aveva anche annunciato nel dicembre 2018 il rimpasto del C9, il consiglio dei cardinali per la Santa Sede. Una ristrutturazione voluta proprio per rimuoverne George Pell, senza però precisarne pubblicamente la ragione.

