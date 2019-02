A Predappio con la maglietta «Auschwitzland»: condannata a pagare 9.000 euro

Si era presentata a un raduno di nostalgici del ventennio fascista a Predappio a ottobre 2018 indossando una maglietta nera con la scritta «Auschwitzland». Condannata inizialmente a 4 mesi di reclusione, la pena per Selene Ticchi è stata commutata in 9.050 euro di multa. La scritta era un chiaro riferimento al franchise del parco giochi americano, Disneyland, e ad Auschwitz, il campo di sterminio nazista. Dietro alla scritta, un'immagine dell'ingresso del campo polacco.

Il gioco di parole nasconderebbe, secondo i giudici, una teoria assurda quanto terribile, ovvero che il genocidio di milioni di esseri umani (non soltanto ebrei ma anche dissidenti politici, omossessuali, Rom e sinti) durante la Seconda Guerra Mondiale sia stata un'invenzione per screditare il regime di Adolf Hitler. Un accostamento di chiaro stampo negazionista, diventato un reato in Italia nel 2016, come aggravante di crimini di discriminazione razziale e di carattere xenofobo. Reati per i quali è prevista una pena fino a 6 anni di reclusione.

La notizia è stata data dall'Anpi nazionale che ha commentato così l'accaduto su Patria Indipendente, quindicinale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia: «Si tratta dunque di una richiesta che dà ragione all’Anpi nazionale e a tutti coloro che hanno denunciato il reato, nel rispetto delle leggi vigenti, a cominciare dalla legge Mancino, e rispetta la XII Disposizione finale della Costituzione che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista». Ma la condanna è arrivata anche da Forza Nuova, il movimento nazionalista italiano di estrema destra di cui la stessa Ticchi faceva parte.

Leggi anche