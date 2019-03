IL MONDO Dopo l'udienza di Cohen, ancora problemi per Trump: Ivanka e Donald Jr testimonieranno davanti al Congresso 17:32 Aggiornato 01/03/2019 18:27

Per l'ex legale del Presidente, il figlio di Trump sarebbe molto più coinvolto in rapporti con la Russia di quanto non abbia dichiarato agli investigatori









