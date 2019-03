Caso Emiliano Sala: il pilota dell'aereo schiantato non aveva la patente

Il pilota dell'aereo che avrebbe dovuto trasportare il calciatore Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, precipitato nel canale della manica che divide la Francia dal Regno Unito il 6 febbraio, non aveva passato l'esame per qualificarsi come pilota commerciale. La rivelazione arriva dopo un rapporto governativo dell'Air Accidents Investigation Branch uscito lunedì, ripreso dalla BBC.

Il pilota, David Ibbotson, aveva iniziato nel dicembre 2012 un percorso di studi per ottenere una licenza da pilota commerciale, che però non ha mai portato a compimento, avendo fallito nella componente teorica del programma. Al momento dell'incidente disponeva soltanto di una licenza da pilota privata, valida soltanto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che lo abilitava a voli in solitaria. Non avrebbe potuto trasportare passeggeri a pagamento nell'Unione europea.

Nell'incidente è morto il calciatore Emiliano Sala, che era tornato in Francia per salutare gli ex compagni di squadra, prima del suo trasferimento al club gallese Cardiff city F.C. Anche Ibbotson è morto nell'incidente e il suo corpo non è ancora stato ritrovato. Il pilota era stato ingaggiato da un collega, David Henderson. L'agente di Sala, Willie McKay ha ammesso di non aver verificato le credenziali di Ibbotson per fiducia nei confronti di Henderson, con cui aveva spesso collaborato in passato.

Leggi anche