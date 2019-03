«Tim Apple» trolla Donald Trump, ma solo su iPhone

La nuova gaffe del presidente americano è diventata subito virale in rete. Questa volta è stata la memoria a tradire Donald Trump che in un incontro alla Casa Bianca nel salutare il ceo di Apple Tim Cook si è confuso e chiamandolo «Tim Apple». Ivanka Trump, seduta accanto al padre, sembra essere rimasta interdetta e nessuno aveva osato correggere il Presidente americano. Tim, con stile, è rimasto in silenzio per poi trollare Trump dal suo account Twitter, sostituendo il suo cognome con il simbolo della sua azienda, la famosa mela morsicata.

Il Ceo di Apple ha preso le parole del Presidente alla lettera, ma lo scherzo non è stato compreso da tutti per un semplice motivo: il simbolo non è visibile dai dispositivi desktop e mobile di altre società, dunque la trollata è riuscita solo per chi possiede un iPhone o altro prodotto Apple. Uno scherzo riuscito a metà e in esclusiva per i suoi clienti, mentre tutti gli altri vedranno un semplice «quadratino».

A sinistra il profilo visto da un iPhone, a destra da Google Chrome su desktop.

La mela morsicata è il simbolo non solo della società guidata da Cook, rappresenta anche tutti gli amanti del mondo Apple. Non esistendo un emoji che permetta di raffigurarlo sui social non rimane altro che usare quello fornito dalla casa madre, ma non è affatto semplice. Esistono diverse guide online per coloro che vogliono utilizzarlo e non sono soluzioni rapide e immediate, ma soprattutto specificano che si tratta di un'esclusiva di Cupertino non propriamente voluta da quest'ultimo:

Ricorda che il carattere del logo Apple viene visualizzato correttamente solo su iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV e Apple Watch. Può essere digitato su iOS, macOS e tvOS, ma non su watchOS (le funzionalità Dictation e Scribble non permettono in alcun modo di inserire il logo Apple). Su piattaforme e browser web terzi come Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge, il simbolo può apparire come un semplice quadrato, un carattere strano o qualcosa di completamente diverso. E non è colpa di Apple.

Un esempio di come dai motori di ricerca non si riesce a leggere il simbolo, sostituito da un quadratino.

Se non avete un iPhone, o un altro prodotto di casa Apple, sappiate che Tim Cook non ha cambiato il suo nome in «Tim Quadratino», ma in «Tim Apple».

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev