Iran, proposta di matrimonio in pubblico. E una giovane coppia viene arrestata - Video

Arrestati per una proposta di matrimonio fatta in pubblico. È successo in Iran dove, secondo la Bbc che cita media locali, una coppia di giovani iraniani è stata arrestata dalla polizia. L'accusa? Aver commesso un atto contrario alle norme islamiche. Lo riferiscono i media locali.

L'arresto, hanno spiegato le forze dell'ordine, è stato eseguito perché «richiesto dal popolo» in seguito alla diffusione sui social del video della proposta, avvenuta in uno shopping centre della città di Arak, nel centro dell'Iran. Secondo quanto dichiarato da una fonte della polizia ai giornalisti, «l'atto generato dalla cultura occidentale mette in pericolo la moralità pubblica». I due «sono stati portati davanti all'autorità giudiziaria e sono stati rilasciati su cauzione, in attesa del verdetto del giudice», dice.

In Iran vige una rigida separazione dei sessi: nelle scuole, sugli autobus, sui treni e nei luoghi pubblici. Anche le dimostrazioni di affetto in pubblico sono censurate dalla legge.

Come si vede da questo video postato su Twitter dal giornalista ​Sobhan Hassanvand, la coppia si trova in un centro commerciale, circondata da un nutrito gruppo di persone e da palloncini colorati. Il ragazzo fa la sua proposta e mette l'anello di fidanzamento alla ragazza con il pubblico che applaude. Lei, emozionata, lo abbraccia. Quindi è arrivata la polizia.

