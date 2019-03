Precipita aereo diretto a Nairobi: a bordo 157 persone

Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si è schiantato mentre era in volo tra Addis Abeba e Nairobi, in Kenya. Lo riferiscono la Bbc e Al Jazeera. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8,44 ora locale, sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, ha fatto sapere la compagnia aerea. Il velivolo è scomparso dai radar sei minuti dopo la partenza, in un'area che dista 48 chilometri dalla capitale etiope.

A bordo c'erano otto membri dell'equipaggio e 149 passeggeri e non è sopravvissuto nessuno, secondo quanto rivela una tv locale. Il premier etiope, Abiy Ahmed, nel comunicare che ci sono vittime, ha inviato «le più profonde condoglianze a quanti hanno perso propri cari». Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.

Ieri in Colombia altre 14 persone sono morte in un incidente areo avvenuto in corrispondenza della provincia di Meta, nel centro del paese. Le autorità escludono che ci siano superstiti tra coloro che viaggiavano a bordo di un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio.

