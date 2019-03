Theresa May è stata sconfitta di nuovo. Questa volta il margine è leggermente inferiore - 242 voti a favore, rispetto ai 202 di gennaio, 391 contrari anziché 432 - ma il risultato rimane bruciante e il verdetto netto. L'accordo ri-negoziato dalla premier britannica per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea - la famosa Brexit - non soddisfa la maggioranza dei deputati, compresa una minoranza (sostanziale) di membri del suo partito che, nonostante qualche segnale incoraggiante nelle ore del voto, hanno deciso di affossare il piano B di May.

Ansa | Theresa May dopo il voto sul nuovo accordo per la Brexit

Non sono bastate le concessioni ottenute in extremis da Theresa May, volata ieri sera a Strasburgo per incontrarsi con Jean-Claude Juncker. Il problema del "backstop", il difficile nodo del confine irlandese, sembrava essere stato risolto. Ma evidentemente sono pesate anche altre considerazioni, di tipo strategico. A votare contro l'accordo di Theresa May sono stati quasi la totalità dei deputati laburisti, guidati da Jeremy Corbyn, il quale continua a chiedere nuove elezioni. Oltre a loro ha votato contro anche la minoranza di conservatori guidati da Jacob Rees-Mogg, i puristi della Brexit che si sono sempre opposti in maniera ideologica alla permanenza anche temporanea del Regno Unito nell'unione doganale con l'Ue.

Ansa | L'aula gremita di Westminster in occasione del voto

Adesso si aprono diversi scenari. Il parlamento sarà chiamato, nei prossimi giorni, a votare nuovamente sul futuro della Brexit. Mercoledì 13 marzo, dovrà votare a favore o contro una mozione del Governo che vuole eliminare la possibilità di un'uscita senza accordo, nota come no deal Brexit. Giovedì 14 marzo invece il parlamento dovrà decidere se estendere l'uscita del Regno Unito oltre al termine massimo, fissato per il 29 marzo 2019. A quel punto, come ha ricordato all'aula con severità Theresa May, evidentemente provata sia dal raffreddore sia dall'ennesima, pesante sconfitta, il parlamento avrà il dovere di concordare un nuovo accordo o indire un secondo referendum. Condizioni senza le quali, ha avvertito May, l'Ue non vorrà assolutamente sentir parlare di rimandare l'uscita a cui mancano, ormai, poco più di 17 giorni.

