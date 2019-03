Incidente Ethiopian Airlines, anche l'Italia vieta i Boeing 737 Max

L'Italia ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto il fermo dalle 21 di stasera. Il nostro diventa il quarto paese europeo ad aver annunciato oggi, martedì 12 marzo, la chiusura dei propri cieli ai velivoli, dopo Gran Bretagna, Germania e Francia.

La stessa Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) sarebbe pronta a raccomandare di vietare l'utilizzo dei Boeing 737 Max sui cieli dell'Unione Europea. La decisione è legata all'incidente dell'Ehiopian Airline di domenica 10 marzo, che fa seguito a una precedente catastrofe con un altro Boeing 737 Max 8 della compagnia Lion Air. L'annuncio formale dell'Easa sulle misure di sicurezza dovrebbe arrivare a breve.

In totale sono (con il nostro) dodici i Paesi che hanno vietato il volo ai 737 Max: i primi sono stati Cina e Indonesia, seguiti poi da Singapore, Corea del Sud, Mongolia, Malaysia, Oman. Australia, Regno Unito, Germania e Francia hanno chiuso il proprio spazio aereo al velivolo considerato potenzialmente a rischio.

Continuano invece a volare in diversi grandi Paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, Turchia e Dubai. Dei 350 aeromobili 737 Max in servizio fino a oggi, 161 sono ancora operativi e 175 sono rimasti a motori spenti. Sono 26 le compagnie, con base in 12 Paesi, che hanno per il momento sospeso l'utilizzo dei velivoli.

La Faa chiede delle modifiche a Boeing

Oltreoceano, nonostante l'ondata di Paesi e compagnie aeree che stanno mettendo a terra il Boeing 737 MAX 8, le autorità Usa annunciano di non aver preso decisioni in attesa di ulteriori prove. L'Agenzia federale dell'aviazione americana (Faa) ha chiesto a Boeing di modificare il velivolo.

La Faa, Federal Aviation Administration - autorità Usa sull'aviazione, ha una squadra in Etiopia che lavora alle indagini sull'incidente che è costato la vita a 157 persone, il secondo incidente in 5 mesi per un Boeing 737 MAX 8, il precedente in Indonesia.

«Finora non ci sono aggiornamenti. Continuiamo a essere impegnati nell'indagine sull'incidente e prenderemo ogni decisione e ogni passo ulteriore basandoci soltanto sulle prove», sostiene la portavoce della Faa Lynn Lunsford.

La situazione in Italia

In Italia il 737 Max è usato dalla Air Italy. Forza Italia chiede in un’interrogazione parlamentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti cosa intende fare in merito alle vicende che hanno interessato i Boeing 737 Max.

Nell’atto ispettivo, a prima firma del parlamentare azzurro Nino Germanà, si legge che «tra i clienti del 737 Max, ci sono l'italiana Air Italy, che ha tre B737 Max8 in flotta in leasing: nel piano industriale presentato un anno fa era stato annunciato l'ingresso di 20 aerei di questo tipo entro il 2022. Nessun aereo di questo tipo, invece, figura nella flotta di Alitalia».

«La compagnia low cost inglese Ryanair, sarà invece la prima compagnia ad operare con il 737 Max 200, una variante del 737 Max 8: l'aviolinea ha in flotta 400 Boeing 737-800, con ordini per 115 nuovi Boeing 737 e 110 nuovi B737 Max 200 (e opzioni per altri 100)».

