Il trattato sul nucleare è sospeso: negli Usa riparte la corsa agli armamenti (proibiti)

Il Pentagono ha confermato che gli Stati Uniti stanno lavorando a componenti per missili da crociera, precedentemente banditi dal trattato Inf per il disarmo nucleare, sospeso nelle ultime settimane da Usa e Russia. L'Intermediate-Range Nuclear Forces Treat era stato firmato nel 1987 dagli allora presidenti Ronald Reagan e Michail Gorbaciov, come primo passo verso un miglioramento dei rapporti durante la Guerra Fredda.

Lo scorso primo febbraio, Washington aveva annunciato la sua uscita dal trattato sulla base di alcune presunte violazioni della Russia. Mosca, secondo Trump, avrebbe costruito dei missili con un raggio tra i 500 e 5000 chilometri, proibiti però dal trattato. La portavoce del Pentagono, il colonnello Michelle Baldanza, ha confermato che gli Stati Uniti «cominceranno le attività di fabbricazione dei componenti per sviluppare i test dei sistemi missilistici, attività che - chiarisce Baldanza - sarebbero state inconsistenti a causa dei nostri obblighi verso il trattato».

Secondo il Pentagono, «i rinnovati sforzi statunitensi nella produzione di missili sono reversibili, e si fermerebbero nel caso in cui la Russia decidesse di aderire nuovamente agli obblighi previsti dall'Inf». È la prima volta, dagli anni '80, che Washington si dedica alla costruzione di questo tipo di armi, quando i missili da crociera erano stati dispiegati in Europa in uno stallo delicato contro i missili sovietici SS-20.

Thomas Countryman, ex assistente del segretario di Stato per la sicurezza internazionale e la non proliferazione, si è dichiarato deluso dai mancati tentativi dell'Unione europea di mettere pressione alla Russia affinché abbandoni lo sviluppo dei suoi missili. Per Sergey Rogov, direttore dell'Istituto per gli Stati Uniti e il Canada all'accademia Russia delle scienza, il ritorno alla produzione di missili a medio raggio creerebbe in Europa una situazione molto più pericolosa dello stallo nucleare del 1980.

