Brexit: il «no deal» bocciato per una manciata di voti

Con una maggioranza risicata - 312 voti a favore e 308 contrari - la Camera dei Comuni britannica ha votato contro l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo. Salta dunque l'ipotesi «no deal», considerata molto dannosa per l'economia britannica.

Il parlamento britannico era stato chiamato a votare a favore o contro una mozione del Governo che voleva escludere la possibilità di un'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo. La premier Theresa May, che ieri ha incassato un'ennesima, pesantissima sconfitta quando il parlamento ha bocciato, per la seconda volta, il suo accordo negoziato con l'Ue, aveva già annunciato che avrebbe votato per bloccare un no deal Brexit. Ma il parlamento ha giocato d'anticipo, tabulando un emendamento che escludeva l'uscita senza accordo, prima che il Governo potesse far votare la propria mozione.

In giornata il Governo aveva pubblicato un piano tariffario da adottare nel caso di un'uscita senza accordo. L'annuncio di un totale azzeramento delle tariffe su 87% delle importazioni nel Regno Unito ha fatto scattare il panico. Il timore era che le tariffe rimanenti avessero potuto far schizzare i prezzi di alcuni beni di consumo - dalle scarpe alla carne. La Confederation of British Industry (CBI), la confindustria britannica, ha definito i piani del Governo letteralmente una «martellata» all'economia. La proposta di non introdurre nuovi controlli doganali e quindi eliminare tutte le tariffe tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica Irlandese aveva dato luogo anche a timori che l'Irlanda del Nord potesse trasformarsi in un paradiso per i contrabbandieri di merci. Una soluzione che, secondo la valutazione del primo ministro irlandese Leo Varadkar, era destinata a fallire.

