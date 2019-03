Nuova Zelanda, strage in due moschee, almeno 30 morti

Attacco a due moschee neozelandesi durante la preghiera del venerdì. Decine di persone sono state uccise in una sparatoria di oltre 10 minuti avvenuta in due moschee di Christchurch: Masiid al Noor nel centro dell città e Masjid nel sobborgo di Linwood. Tre uomini e una donna sono stati presi in custodia dai servizi d'emergenza. I media locali parlano di almeno 30 morti e decine di feriti, la polizia parla di un «bilancio significativo». Un testimone ha detto che un uomo armato vestito di nero è entrato nella moschea Masjid Al Noor e ha fatto fuoco: «Ho visto persone morte ovunque». La polizia neozelandese ha fatto sapere di aver disinnescato un certo numero di ordigni esplosivi improvvisati trovati dentro alcune auto.

La rivendicazione

Uno degli assalitori ha rivendicato la responsabilità dell'attacco postando sui social un manifesto di 74 pagine «anti-immigrati e anti-musulmani» in cui ha spiegato le ragioni dell'assalto alle due moschee che definisce un attacco terroristico. L'uomo è un australiano bianco di 28 anni che è venuto in Nuova Zelanda «solo per pianificare attacchi e addestrarsi» in tal senso. Il suo profilo è stato poi bloccato.

Ha detto di non essere membro di nessuna organizzazione ma di aver fatto donazioni e interagito con molti gruppi nazionalisti, sebbene abbia agito di sua volontà e nessun gruppo abbia ordinato l'attacco. Ha aggiunto anche di aver «scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti dai fenomeni di immigrazione di massa».

Il piano di sicurezza

La polizia si è raccomandata con i cittadini di restare al sicuro in casa e ha chiesto a tutte le moschee a livello nazionale di chiudere le porte e di consigliare ai propri fedeli di astenersi dal visitare i luoghi di culto fino a nuovo avviso. Tutte le scuole sono state chiuse.

Il messaggio del premier

Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern parla di «uno dei giorni più bui della Nuova Zelanda». «Quello che è successo è un atto di violenza straordinario e senza precedenti», ha detto la Ardern. «Molte delle persone colpite potrebbero essere migranti o rifugiati che hanno scelto di fare della Nuova Zelanda la loro casa. Ed è la loro casa. Sono noi. La persona che ha perpetuato questa violenza contro di noi non lo è».

Il video bloccato

Uno degli assalitori ha filmato la strage in diretta Facebook. Un video di 17 minuti che poi è stato rimosso dal social network. «La polizia della Nuova Zelanda ci ha allertato - ha detto una portavoce di Facebook - e noi abbiamo velocemente rimosso sia il video e sia gli account Facebook e Instagram dell'attentatore». La polizia, così come molti utenti social, aveva esortato a non condividere il link del video, rimbalzato anche su Twitter.

