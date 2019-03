La strumentalizzazione della paura: Erdogan mostra il video dell'attentato in Nuova Zelanda a un comizio

Pur di far cassa alle elezioni locali in Turchia del 31 marzo, il Presidente turco Recep Erdogan soffia sul fuoco delle divisioni religiose, mostrando a un comizio elettorale il video girato in diretta dall'attentatore che in Nuova Zelanda ha ucciso 49 persone di fede musulmana. La strategia è vecchia quanto la politica: far leva sulle paure, in questo caso di persecuzione ai danni dei musulmani, per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità religiosa e, quindi, anche al partito islamista e conservatore di Erdogan.

Il tentativo di Erdogan di legare in qualche modo l'attacco ai partiti di opposizione non è passato inosservato, come dimostrano i tweet di diversi giornalisti. Mentre il filmato della diretta Facebook dell'attentato, poi rimosso dal social network sull'indicazione della polizia neo zelandese, veniva proiettato sul maxi schermo, alcune persone intonavano canti religiosi. Nella platea erano presenti anche bambini.

Recep Erdogan è in carica come presidente della Turchia dall'agosto del 2014, dopo essere stato Primo ministro per undici anni e aver sopravvissuto a un colpo di Stato nel 2016. Si è distinto anche per aver allontanato il Paese dalle origini laiche della sua fondazione da parte di Mustafa Kemal Atatürk.

