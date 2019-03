Dopo l'attentato nelle moschee di Christchurch, i gesti di solidarietà dei neozelandesi

«Questa non è la Nuova Zelanda». Così recita uno dei cartelloni con i quali i neo zelandesi hanno voluto commemorare le vittime dell'attacco terroristico avvenuto il 15 marzo in due moschee di Christchurch. terza città del Paese. Un attacco in cui sono morte 49 persone e sono rimaste ferite decine di altre, ma che ha colpito nel profondo la sensibilità dei cittadini che non si sono arresi a far cadere nel silenzio un colpo contro il loro modello di coesistenza e la loro stessa identità.

Sono stati molti i gesti di solidarietà dopo l'attacco. Mentre nell'ospedale di Christchurch il personale medico lottava per salvare le vite dei feriti, in un sobborgo della città c'era chi faceva la fila per donare del cibo halal - preparato secondo le norme della legge islamica - per i parenti delle vittime. Nel frattempo sui siti di crowdfunding piovevano le donazioni: in meno di 24 ore sono stati raccolti quasi 2 milioni di euro. Un tweet di una donna neo zelandese che si offriva di accompagnare in autobus o per strada chi, tra i suoi concittadini musulmani, aveva paura di uscire di casa, è stato condiviso circa 16 mila volte.

Anche il primo ministro neo zelandese Jacinda Ardern si è distinta per un gesto inconsueto e coraggioso. Dopo aver dichiarato che il Paese avrebbe subito rivisto le leggi sul possesso d'armi da fuoco, Ardern si è incontrata con il sindaco di Christhurch e alcuni membri della comunità musulmano indossando un velo nero, un hijab per esprimere la sua solidarietà. Ai giornali anche lei ha detto: «La Nuova Zelanda che conosciamo non è così».

Ansa | Il primo ministro neo zelandese Jacinda Ardern

