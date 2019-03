Casa Bianca: «L'autore della strage delle moschee va accostato a Pelosi e Ocasio-Cortez»

«Più che dipingere Brenton Tarrant come supporter di Trump, bisogna guardare ai suoi passaggi eco-terroristici nel suo manifesto e allinearlo con Nancy Pelosi o Ocasio-Cortez». A fare questa affermazione è il capo ad interim dello staff della Casa Bianca. Mick Mulvaney, subentrato dopo le dimissioni di John Kelly - nel tentativo di difendere Donald Trump per non aver solidarizzato con la comunità musulmana, dopo gli attentati alle moschee, e di essersi espresso solo nei confronti dei neozelandesi- ha anche detto che «il presidente non è un suprematista bianco».

Donald Trump ha chiesto inoltre il ritorno in tv della conduttrice conservatrice Jeanine Pirro - che era stata sospesa da Fox per le sue dichiarazioni islamofobiche-, e ha invitato anche a sostenere Tucker Carlson, un altro pioniere della destra razzista e omofoba, nonché punto di riferimento dei suprematisti bianchi, a quanto dicono esperti e organizzazioni anti razziste.

