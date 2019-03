Ethiopian Airlines: la causa dello schianto sarebbe l'alta velocità

Una fonte che ha ascoltato la registrazione del controllo del traffico aereo riporta che, l'aereo che si è schiantato uccidendo 157 persone, avrebbe avuto una velocità insolitamente elevata dopo il decollo prima di segnalare problemi e chiedere il permesso di salire rapidamente. Questo è quello che è quello che sarebbe successo al volo 302 della Ethiopian Airlines. Durante la fase di ascesa, una voce dalla cabina di pilotaggio del Boeing 737 MAX ha chiesto di salire a 14.000 piedi sul livello del mare - circa 6.400 piedi sopra l'aeroporto - prima di richiedere urgentemente di scalare e scendere di quota Ciò sempre secondo quanto ha riferito dalla fonte interna a Reuters -l'agenzia di stampa britannica- in condizione di anonimato perché la registrazione è parte di un'indagine in corso.

L'aereo è scomparso dal radar a 10.800 piedi. Il pilota «ha detto che aveva un problema di controllo del volo. È per questo che ha voluto scalare» di quota, riporta ancora la fonte, aggiungendo che non venivano dati ulteriori dettagli sul problema specifico e che la voce del pilota sembrava nervosa. Gli esperti dicono che i piloti di solito chiedono di salire quando incontrano problemi vicino al suolo per guadagnare margine di manovra.

Il New York Times ha riferito che la voce del capitano Yared Getachew era presente nella registrazione, ma la fonte della Reuters non aveva familiarità con la sua voce o quella del primo ufficiale Ahmed Nur Mohammod Nur: pertanto non ha potuto chiarire quale due due uomini stesse parlando. Tuttavia, ha chiarito che era sempre la stessa voce a parlare.

Sabato 16 marzo, gli investigatori hanno iniziato a studiare il registratore vocale della cabina di pilotaggio. Insieme al registratore di dati di volo, le informazioni saranno valutate dalle autorità etiopiche, dai team di Boeing e dalle autorità di sicurezza aerea degli Stati Uniti e dell'Ue per cercare di determinare la causa dell'incidente.

