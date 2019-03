Un nuovo guaio per Macron: le foto in discoteca del suo ministro dell'Interno

Nessuna foto in motorino per svelare una nuova love story, ma l'attenzione per gli esponenti del governo francese è sempre la stessa del 2012: questa volta i fotografi della rivista Closer hanno ripreso l'attuale ministro dell'Interno Christophe Castaner in discoteca con una sconosciuta. Il filmato risale al 9 marzo, 17esima giornata di protesta dei Gilet Gialli ed è stato pubblicato il 14 marzo. Si tratta di un approccio di pochi secondi come scrive la rivista francese, specializzata in foto di questo tipo.



Per le foto senza veli di Kate Middleton (scattate nel 2012 in una residenza privata), il settimanale era stato condannato a pagare una multa da 100mila euro. Il tribunale di Nanterre aveva applicato il massimo della pena, anche se la famiglia reale aveva chiesto 1,5 milioni di euro di danni. Poi dopo lo scandalo delle foto della presunta relazione tra l'allora presidente francese Hollande e l'attrice Julie Gayet, la rivista aveva deciso di rimuovere dal sito quelle fotografie.



Anche l'attuale presidente francese Macron ha dovuto affrontare numerose polemiche a causa una fotografia scattata nella periferia parigina, con al fianco due uomini di cui uno a torso nudo. L'immagine era stata subito rilanciata dalla leader di Rassemblement national, Marine Le Pen: «Non trovo nemmeno le parole per esprimere la nostra indignazione. La Francia di certo non lo merita. È imperdonabile!»

Leggi anche