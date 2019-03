Sabato 16 marzo alcuni manifestanti si sono riuniti davanti al Parlamento di Sofia, richiedendo un referendum per il cambiamento della legge elettorale, ma anche elezioni anticipate e maggiore lotta alla corruzione. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia davanti al palazzo del Consiglio dei Ministri, e la polizia ha reagito per ripristinare l’ordine.

Per disperdere i manifestanti le forze dell’ordine hanno utilizzato lo spray al peperoncino, ma non hanno tenuto conto del forte vento. Il risultato? La nebulizzazione piccante è volata indietro, proprio contro gli stessi agenti che l’hanno spruzzata verso i contestatori. Il video dell’accaduto, nel frattempo, è diventato virale sui social in tutto il mondo.

Le autorità bulgare hanno in seguito comunicato che né tra gli agenti, né tra i manifestanti nessuno ha fortunatamente riportato gravi danni legati allo spray urticante.

