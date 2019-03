L'Isis annuncia di aver ucciso un ragazzo italiano che combatteva per i Curdi

Continua la guerra contro l'Isis in Siria e continuano i morti, da un parte e dall'altra. Il Califfato ha annunciato sul suo canale di comunicazione Telegram l'uccisione di un «crociato» italiano «negli scontri nella località di Baghuz» nella parte nord orientale della Siria. Secondo i documenti diffusi dall'ente d'informazione dell'Isis, Amaq, il ragazzo rimasto ucciso sarebbe Lorenzo Orsetti, 32 anni, fiorentino. L'Amaq ha anche pubblicato una foto del suo cadavere.

La conferma è arrivata anche dalle fonti militari curde. Orsetti sarebbe stato ucciso in un'imboscata in cui sono morti anche altri 4 combattenti. Era arrivato in Siria dopo aver lavorato per anni nel mondo dell'alta ristorazione come cameriere, sommelier a cuoco. In un'intervista al Corriere fiorentino aveva spiegato di essere partito per la Siria per costruire una società più equa, democratica e giusta. Negli ultimi giorni aveva parlato da Afrin, roccaforte della resistenza curda, assediata sia dalle forze turche, sia dai jihadisti.

