Utrecht, sparatoria sul tram. Non è escluso che si tratti di terrorismo

Un uomo in fuga, diverse persone ferite. Non si sa ancora se il movente sia quello terroristico. Attorno alle 10.45 è cominciata una sparatoria a Utrecht, una città olandese fra Amsterdam e Rotterdam. Non si conosco ancora i dettagli. Per adesso si sa solo che un uomo ha sparato sui passeggeri di un tram vicino a piazza 24 ottobre, zona residenziale.

La polizia e i soccorsi sono arrivati sul luogo. L'uomo non è ancora stato catturato e intanto gli investigatori stanno cominciando a ricostruire la vicenda e capire quali possano essere le ragioni di questo gesto. Nessuno scenario è escluso. Su Twitter l'account ufficiale della polizia di Utrecht scrive: «Le indagini prendono in considerazione anche una possibile pista terroristica». Secondo i media locali ci sarebbe almeno un morto.

La polizia intanto ha alzato al massimo il livello di allerta, chiedendo a tutte le scuole della città di tenere le porte chiuse. L'allerta è stata diramata anche negli aeroporti e negli altri edifici sensibili dei Paes