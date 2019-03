Sparatoria sul tram a Utrecht, torna la pista del terrorismo: nell'auto del killer trovato biglietto con la scritta «Allah»

Proseguono le indagini degli inquirenti olandesi per fare luce su quanto accaduto nella mattinata di lunedì 18 marzo a Utrecht, in Olanda, dopo che Gokmen Tanis ha aperto il fuoco contro un tram in Piazza 24 Ottobre, uccidendo tre persone. Le vittime sono una donna di 19 anni e due uomini di 28 e 49 anni. Il bilancio dei feriti è invece di 5 persone, di cui 3 in condizioni critiche.

Nella mattinata del 19 marzo la polizia ha arrestato una terza persona, che va ad aggiungersi al killer 37enne turco che è stato catturato dopo una lunga fuga durata oltre 8 ore a bordo di una Renault Clio rossa e all'arresto del fratello di Tanis, già noto alle forze dell’ordine per essere stato un foreign fighter in Cecenia.

La procura ha fatto sapere che «la pista terroristica è ancora valida», basandosi sia sull’analisi forense dell’azione, sia su possibile - ma non ancora confermato - coinvolgimento del fratello. Il 37enne turco dopo aver freddato 3 persone sul tram è scappato a bordo di una Renault Clio rossa, abbandonata in un secondo momento, su cui è stata ritrovata una lettera scritta in olandese inneggiante ad Allah.

Oltre all’ipotesi di attacco terroristico, gli inquirenti stanno anche investigando sull’ipotesi vendetta privata, che però non troverebbe riscontro appurata l’identità delle vittime, che risultano essere non collegate all’uomo. A scuotere l’opinione pubblica olandese è però la lunga lista di precedenti penali intestati a Gokmen Tanis: rapina, disordine pubblico, tentato omicidio, guida in stato d’ebrezza, uso di sostanze stupefacenti e stupro. L’uomo, infatti, solo due settimane fa era stato in tribunale per difendersi dall’accusa di violenza a carico di una donna, che lo definisce «uno psicopatico e cocainomane».

Il livello di allerta nelle città olandesi si è abbassato da 5 a 4 dopo la cattura del killer, ma l’attenzione resta comunque alta. «Se dovesse rivelarsi un caso di terrorismo, possiamo rispondere in un solo modo: il nostro Paese, la nostra democrazia devono essere più forti del fanatismo e della violenza», ha dichiarato Il premier olandese Rutte.

