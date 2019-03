Un uomo di 44 anni, Philip Arps, è finito in carcere per aver condiviso il video del massacro di Christchurch, in Nuova Zelanda. Deve rispondere di due capi d'accusa (non specificati) e rischia fino a 14 anni di carcere per ognuna delle due accuse. ​​​​

Arps si è presentato in tribunale con t-shirt e pantalone della tuta e non ha rilasciato dichiarazioni. È rimasto inespressivo durante l'intera udienza, con le mani dietro la schiena. Il giudice Stephen O'Driscoll gli ha negato la cauzione: secondo le autorità, la pubblicazione del video registrato dall'attentatore è offensiva e vìola la legge sulla censura: la pena prevista arriva fino a 14 anni.

Già poche ore dopo il massacro le autorità neozelandesi avevano chiesto di non diffondere alcuna immagine dei momenti dell'attentato, ma milioni di video avevano cominciato a circolare sul web soprattutto su Facebook, tanto che Mia Garlick, la responsabile di Facebook in Nuova Zelanda, aveva deciso di rimuovere tutti i fotogrammi dalla piattaforma social.

Arps è il proprietario di un'azienda di Christchurch che è attualmente sotto esame per i suoi furgoni decorati con stemmi apparentemente neonazisti, gli stessi apparsi sull manifesto del terrorista. Il giudice Stephen O'Driscoll ha accolto la richiesta della polizia di chiudere il processo al pubblico.

Sullo stesso tema