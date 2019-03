«Nessuna collusione! Nessuna collusione!» è il nuovo saluto di Trump

Trump ha cambiato le regole della buona educazione: non saluta più con un «Ciao!» ma con la frase «Nessuna collusione! Nessuna collusione!» che ripete come un mantra. Il saluto sui generis ha fatto la sua prima apparizione mercoledì, quando il presidente Usa è uscito dalla Casa Bianca per salutare i giornalisti.

Il nuovo saluto di Trump è riconducibile alla vicenda che riguarda l’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze russe nella campagna elettorale presidenziale statunitense del 2016 e sulle collusioni tra funzionari russi e il comitato elettorale di Donald Trump che va avanti ormai da quasi due anni e di cui si attende il report finale.

Gli utenti di Twitter si sono poi sbizzarriti.E c'è chi lo ha parodiato:

Alcuni immaginavano come il nuovo saluto di Trump potesse essere usato nelle normali conversazioni:

Qualcun altro era preoccupato per lo staff:

