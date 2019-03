Crede a Wade Robson e James Safechuck, i due bambini - oggi adulti - che nel documentario Leaving Neverland, trasmesso da HBO, hanno denunciato di aver subito molestie sessuali da Micheal Jackson. Ma al tempo stesso giustifica la pop star, morta il 25 giugno di 10 anni fa: «Quei bambini erano felici di essere lì. Sono entrambi sposati e hanno avuto figli. Non sono morti».

Le frasi di Barbra Streisand hanno sollevato una forte polemica negli Stati Uniti. Intervistata dal Times, la cantante ha giustificato Jackson, spiegando che nelle occasioni in cui lo ha incontrato le era apparso molto dolce e infantile: «I suoi bisogni sessuali erano i suoi bisogni sessuali», ha detto, «e dipendevano dalla sua infanzia o del suo Dna».

«Sto male per quei bambini - ha detto Streisand - e sto male per lui. Credo che la colpa sia dei genitori, che hanno permesso ai loro figli di dormire con lui». Su Twitter molti utenti hanno accusato Streisand di aver «sdoganato la pedofilia» e di aver «condonato» i presunti reati di cui Jackson si sarebbe macchiato. Anche il regista di Leaving Neverland, Dan Reed, si è detto sconvolto per le frasi della cantante.

«"Non li ha uccisi". Davvero hai detto una cosa del genere?», ha scritto Reed, che sul suo canale Twitter ha continuato a commentare l'intervista, chiedendosi se la pedofilia sia tollerata nel mondo del cinema. Le accuse nei confronti di Micheal Jackson non sono nate con Leaving Neverland. Il cantante è stato arrestato e processato nei primi anni Duemila, uscendone con un verdetto unanime di assoluzione.

