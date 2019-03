Vento a 38 nodi. Onde alte più di 10 metri. E i motori in avaria. La nave da crociera Viking Sky, ferma in questo momento a 2,5 miglia dalla costa a ovest della Norvegia, ha lanciato l'allarme nelle prime ore del pomeriggio del 23 marzo. A bordo, 1300 persone. L'evacuazione è ancora in corso: cinque elicotteri stanno facendo la spola tra la nave e la terraferma, ma le operazioni procedono a rilento.

La cronaca di quello che sta succedendo a bordo è su Twitter: una passeggera, Alexus Sheppard, ha pubblicato diversi video. La nave è inclinata e sembra sul punto di inabissarsi. Mobili, poltrone e fioriere vanno su e giù, seguendo le onde. I passeggeri riescono a fatica a restare in piedi. Scene da film.

Secondo i media locali una scialuppa di salvataggio è stata costretta a tornare verso la nave a causa delle condizioni meteo. Finora sarebbero state evacuate 100 persone e non ci sarebbero feriti gravi. A terra è stato allestito un centro di primo soccorso con letti, coperte e cibo per accogliere i naufraghi.

La maggior parte dei passeggeri sono britannici e americani, riferiscono ancora i soccorritori. L'ambasciata italiana è al lavoro per verificare l'eventuale presenza di italiani a bordo e prestare ogni possibile assistenza.

La nave appartiene alla flotta della Viking Ocean Cruises, una compagnia norvegese. Costruita da Fincantieri ad Ancona e varata nel 2017, può ospitare 930 passeggeri. Secondo il sito Marine Traffic, stava navigando da Tromso a Stavanger, nel sud della Norvegia, prima di bloccarsi nella zona davanti a Hustad, una delle zone più pericolose della costa norvegese.

Non solo la Viking Sky: c'è anche un cargo in avaria

Il mercantile Hagland Captain è in avaria a poca distanza dalla Viking Sky. Due elicotteri che partecipano alle operazioni di soccorso sono stati dirottati verso il cargo per provare a evacuare i 9 membri dell'equipaggio. Il mercantile avrebbe avuto un problema ai motori

