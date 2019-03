Via allo storico incontro tra Xi Jinping e Giuseppe Conte: la firma del Memorandum - la diretta

Ci siamo. L'atteso (e contestato) Memorandum of understanding viene firmato questa mattina dal premier Giuseppe Conte e dal presidente cinese Xi Jinping. La cerimonia si svolge a Villa Madama. La pagina Facebook dell'agenzia Vista mostra la diretta dell'incontro.

Come chiarito già ieri dopo l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Memorandum sono state fatte modifiche significative ma, nonostante i segnali di perplessità arrivati dall'Europa, l'intesa va avanti.

Nell'accordo che sarà firmato dal premier Conte restano le intese sui porti di Genova e Triste, nonostante le perplessità leghiste dei giorni scorsi. E un complessivo via libera hanno avuto anche tutte le intese prettamente commerciali, nonché la possibilità, per Cassa Depositi e Prestiti, di utilizzare i cosiddetti "Panda bond", obbligazioni attraverso cui potranno arrivare risorse liquide cinesi alle aziende italiane. Salta invece il riferimento alle telecomunicazioni, mossa che esclude dall'intesa strategica il bando per il 5G.