I discendenti degli schiavi dovrebbero essere risarciti? Il nuovo dibattito americano

Si è fatta strada dai margini della retorica radicale fino a diventare una domanda a cui tutti i futuri candidati alla presidenziale dovranno rispondere. È giusto versare un'indennità ai discendenti degli schiavi? La proposta è stata per anni considerata troppo progressista anche per i candidati progressisti, ma l'opposizione americana ha ora necessità di spostarsi sempre più a sinistra ed è pronta ad abbracciare la causa.

L'hanno fatto Julian Castro, Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren. Anche Bernie Sanders, che nel 2016 si era unito a Hillary Clinton e Barack Obama nell'opporsi alle reparation, ha cambiato posizione, affermando che farà il possibile per «devolvere risorse a migliorare le vite di tutti coloro che sono stati colpiti dal retaggio della schiavitù».

Il ragionamento di chi sostiene la causa è semplice. Se un pedone viene investito e finisce all'ospedale con una gamba rotta ha diritto a essere risarcito per i danni morali ed economici che questa frattura ha provocato. Se uno Stato ha pregiudicato le condizioni economiche e morali di un cittadino tramite leggi e pratiche discriminatorie nei confronti della sua famiglia, questo ha diritto a un'indennità.

È stato il caso degli ebrei dopo l'Olocausto, e dei giapponesi-americani dopo la seconda guerra mondiale. Nel 2012, gli Stati Uniti hanno deciso di versare un miliardo di risarcimenti agli indiani d'America, ma nessun indennizzo è stato previsto fino a ora per gli afro-americani.

Nel gennaio 1865, qualche mese prima della fine della guerra di secessione e dell'abolizione della schiavitù, il governo di Abraham Lincoln aveva promesso di concedere «40 acri e una mula» ai 4 milioni di schiavi neri per cominciare la loro nuova vita da uomini liberi.

Famiglia di schiavi fotografati nel 1862 in Carolina del Sud da Timothy O'Sullivan

Ma la sua parola non è stata rispettata e le terre sono state rese ai vecchi proprietari. Secondo vari esperti, il debito degli Stati Uniti nei confronti dei discendenti degli schiavi equivale a svariati miliardi di dollari. Oggi, il divario di reddito tra bianchi e neri è ancora significativo. Nel 2017, il reddito annuale mediano di una famiglia nera era di quasi 30.000 dollari inferiore a quello di una famiglia bianca.

Durante un incontro in Missisipi, stato del profondo sud con una storia di grandi discriminazioni, Elizabeth Warren ha affermato: «L'America è stata fondata su un principio di libertà e sulla schiena degli schiavi», e ha esortato ad aprire «un vero dibattito nazionale sui risarcimenti». Julian Castro ha annunciato l'istituzione di una task force specificatamente dedicata alla questione della reparation.

«Sono convito che valga la pena trovare una risposta. Perché questa è per me una questione di giusto o sbagliato», ha affermato il candidato alle primarie. «Credo che dovremmo risarcire i discendenti delle persone che vennero usate come oggetti e poi penalizzate dallo Stato perché considerate come beni di proprietà. Questo è stato sbagliato, continua ad essere sbagliato e non è ancora stato corretto».

Ex-schiavi, 1920

Il tema dei risarcimenti è rimasto per il momento molto vago. Non è ancora chiaro se i candidati democratici supportino il principio del risarcimento in generale o contino di attuare specifiche politiche di discrimanazione positiva nei confronti della comunità afroamericana per colmare il divario razziale vigente in America.

Rimangono anche aperte questioni cruciali: come si intende agire con chi discende parzialmente da schiavi americani? Cosa fare con chi non può presentare prove del suo albero genealogico? Come trattare chi è arrivato negli Stati Uniti abbastanza presto per vivere le leggi discriminatorie di Jim Crow ma non la schiavitù?

In un sondaggio di Marist del 2016, 7 americani su 10 erano contrari al risarcimento, tra cui circa l'80% di bianchi e circa il 50% degli afro-americani. «Non è una rivendicazione con cui la maggior parte dell'opinione pubblica americana si è trovata spesso d'accordo», ha affermato William Darity, economista della Duke University, in un'intervista con l'Houston Chronicle. «La vera domanda è se il dibattito mainstream su questo argomento può fare cambiare idea alle persone. Se il 40% o 45% dei bianchi si convincono che sia giusto ripagare i discendenti degli schiavi, allora esiste una possibilità di riuscita».

