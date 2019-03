Sta procedendo con estrema lentezza l'evacuazione dei 1.300 passeggeri della nave da crociera norvegese Viking Sky, andata in avaria ieri sera a causa delle violente onde che hanno battuto il mare del Nord.

L'account Twitter di Alexus Sheppard ha continuato a documentare quanto accadeva all'interno della nave, a partire dalle impressionanti immagini delle onde e del movimento dell'enorme imbarcazione a causa del mare in tempesta.

Nei suoi ultimi messaggi, Sheppard mostra i passeggeri ormai tutti con i giubbotti di salvataggio addosso che aspettano l'ordine di evacuazione nella sala cinema. Molti, alla fine, si sono addormentati. La situazione di pericolo quindi si è stabilizzata, anche se ci vorrà parecchio tempo prima che tutti riescano a lasciare la nave.

L'evacuazione sta procedendo in elicottero. Nelle ultime comunicazioni ufficiali le autorità norvegesi parlano di 180 persone salvate. Sheppard però scrive che sarebbero riusciti a tornare a terra in 350.

Il Centro di coordinamento di salvataggio della Norvegia meridionale (Jrccsn) ha comunicato che non vi è alcun pericolo per le persone ancora a bordo della nave e che il ponte aereo messo in atto potrà accoglierle tutte. Hanno poi aggiunto che le operazioni accelereranno appena ci sarà più luce e migliorerà il tempo.

