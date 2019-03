Israele risponde al missile di Hamas: parte la corsa ai rifugi e alle scorte di cibo

L'esercito e l'aviazione israeliana hanno cominciato a bombardare diversi obiettivi in tutta la Striscia di Gaza, in risposta al lancio di un missile da parte di Hamas, l'organizzazione politica e militare palestinese che controlla la zona. Il missile si è schiantato su una abitazione a Mishmeret, a una trentina di chilometri da Tel Aviv, ferendo 11 persone. Finora non si hanno notizie di vittime, ma le due popolazioni hanno cominciato a prepararsi a una lunga offensiva: diverse città israeliane hanno aperto i rifugi pubblici. Gli abitanti della striscia di Gaza, invece, secondo il canale Twitter Gaza Report, hanno cominciato a fare scorta di cibo.

Israele ha colpito almeno 10 obiettivi di Hamas, tra cui l'edificio del leader dell'organizzazione, Ismail Haniyeh, che non era all'interno, e il "quartier generale segreto" dell'intelligence. Dopo la controffensiva israeliana, Hamas ha risposto con un altro lancio di razzi, diretti nel sud del Paese.

Lo scontro è nato anche perché dopo aver lanciato il missile, Hamas non ha emesso un comunicato ufficiale per spiegare le ragioni dell'offensiva. Alcune fonti avevano smentito informalmente che si trattasse di un'azione premeditata o di una dichiarazione di guerra. È stato ipotizzato che l'attacco potesse essere una rappresaglia per il ferimento di 12 prigionieri di Hamas nelle carceri israeliane.

Il lancio del razzo nel'entroterra israeliano è un colpo non soltanto al sistema difensivo, che mette in evidenza possibile falde nella sicurezza, ma anche nella psiche del Paese, che non è abituato a essere colpito così in profondità. Anche la Farnesina ha commentato l'accaduto, condannando il lancio di missili dalla Striscia di Gaza, ribadendo il diritto di Israele all'auto-difesa e invitando le parti a evitare un’escalation.

In assenza di una dichiarazione ufficiale da parte di Hamas, Israele ha preparato un'offensiva. Il premier Benjamin Netanyahu, diretto a Washington D.C. per incontrarsi con il presidente Donald Trump, una visita strategica dal punto mediatico in vista delle elezioni che dovrebbero aver luogo in Israele tra due settimane, ha dovuto annullare il viaggio per tornare in Israele. In seguito all'attacco Israele ha fatto chiamare le riserve che operano il sistema di difesa missilistico Iron Dome, ha ordinato l'apertura dei rifugi anti-aereo e mandato le truppe verso Gaza, facendo presagire un'offensiva che durerà diversi giorni.

