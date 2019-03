Copyright, Parlamento europeo approva la nuova direttiva

Si è arrivati alla fine della tanto dibattuta legge sul copyright. Dopo due anni di lunghe trattative il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul copyright nel mercato unico digitale, ponendo fine a tre anni di lunghi e difficili negoziati, segnati dalle polemiche per la necessità di garantire la libertà su internet e la giusta remunerazione ai titolari dei diritti autore. Il testo è stato approvato con 348 voti a favore, 274 contro e 34 astensioni.

La riforma era passata dall'approvazione del Consiglio dell'Ue che a metà febbraio era riuscito a trovare un compromesso tra i 28 stati membri sul testo votato in Parlamento, nonostante l'opposizione di Italia, Olanda, Lussemburgo, Polonia e Finlandia.

Alla vigilia della votazione a lanciare un appello a favore della nuova direttiva erano stati i due premi oscar Ennio Morricone e Nicola Piovane e uno dei più prestigiosi cantanti italiani, Paolo Conte. «Questa direttiva serve a ristabilire che il lavoro creativo deve essere remunerato, così come la storia dei nostri Padri Fondatori ci ha insegnato», aveva detto Morricone, che insieme ad altri artisti è tra i maggiori sostenitori del provvedimento. Tra i maggiori promotori della riforma case discografiche e cinematografiche e associazioni degli autori che vedono nella direttiva una tutela per il diritto d'autore nell'era del digitale.

Poco prima del voto il popolare tedesco Axel Voss, tra i maggiori promotori della riforma, aveva risposto alle critiche di alcuni deputati: «Non c'è censura con questa riforma. Con questa riforma la libertà di espressione non viene limitata. Con questa riforma creiamo certezza del diritto per delle opere protette dai diritti d'autore e creiamo nuove possibilità per utenti e cittadini».

«Gli utenti non avranno la responsabilità se caricano qualcosa», aveva chiarito Voss, «Saranno le piattaforme a avere la responsabilità», ha continuato il relatore Voss. «La responsabilità sarà delle piattaforme che dovranno verificare se il materiale è legale».

