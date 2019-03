«Houston abbiamo un problema, mancano le tute». Salta la passeggiata spaziale delle donne

A quanto pare il problema delle taglie, per le donne, non è una cosa che riguarda solo il periodo dei saldi. Anche alla Nasa sembra stiano vivendo la stessa situazione. Salta, infatti, la missione spaziale per Anne McClain e Christina Kock che il 29 marzo prossimo avrebbero dovuto abbandonare la Stazione spaziale internazionale per circa sette ore, guidate da un'altra donna, Kristen Faccio, che invece sarebbe rimasta a terra. L'inghippo sta nel fatto che mancano le tute spaziali nella misura media, come comunicato in una nota stampa dalla Nasa. Per venerdì infatti solo una delle tute potrà essere consegnata.

É stata proprio la McClain a richiedere una misura medium - e non di una misura più grande- e questo perchè secondo lei, nella parte alta del suo corpo, funzionerebbe meglio: in assenza di gravità si cresce in altezza. Lei stessa ha dichiarato di essere cresciuta di cinque centimetri quando era stata lanciata nello spazio. Siccome solo una tuta sarà consegnata, solo la Koch farà la passeggiata spaziale con il collega americano Niclk Hague, e sarà la 14esima donna a fare la spacewalk. Trentacinque anni fa la russa Svetlana Savitskaya era la prima a viaggiare nello spazio. Dalla nascita della Stazione, nel 1998, sono stati effettuati 214 viaggi spaziali, ma per ora - e per un pelo- sempre con squadre miste o maschili.

