Dopo che il dossier Brexit è passato nelle mani del Parlamento, Westminster è chiamato a un altro voto sull'uscita del Regno Unito dalla Ue. Sono ben 16 le proposte sul tavolo alla Camera dei Comuni, dove i deputati si esprimeranno su un piano alternativo a quello proposto dalla premier britannica bocciato già due volte.

Durante il consueto Question Time la May ha annunciato di essere «pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata». La premier ha in sostanza formalizzato l'intenzione di dimettersi prima del previsto in cambio di un via libera all'accordo di divorzio negoziato con Bruxelles.

Il primo ministro ribadito ancora una volta che il suo accordo è l'opzione migliore per «attuare il risultato del referendum sulla Brexit», il referendum in cui «una maggioranza di 17,4 milioni di persone» votò a favore dell'uscita dall'Ue. Le proposte di un piano B, secondo la May, porterebbero invece solo «a un rinvio, a un'incertezza» e forse a impedire la Brexit.

Shutterstock | Un sostenitore della Brexit in protesta davanti a Westminster

«Sono pronta a lasciare questo lavoro prima di quanto volessi per permettere di fare quello che è giusto per il nostro Paese e per il nostro partito», ha dichiarato la premier. «Chiedo a tutti in questa aula di appoggiare l'accordo così che possiamo completare il nostro dovere storico, ovvero portare a buon fine la decisione del popolo britannico e lasciare l'Unione europea con un processo di uscita ordinato».

Il voto del 27 marzo prevede di mettere un sì o un no a ciascun progetto d'ìniziativa parlamentare (fra cui sono attesi piani per una Brexit più soft, ma anche per un No Deal o per un secondo referendum) fino a lasciarne solo due. Il risultato di questa cernita è atteso fra le 19 e le 22, ora locale, di oggi, 27 marzo. Mentre il ballottaggio finale potrebbe slittare al primo aprile.

Sulla Brexit però rimane ancora lo spettro di un'uscita senza accordo. Se le proposte su un piano B dovessero ottenere la maggioranza, allora Londra lascerà l'Europa il 22 maggio, se così non fosse il Parlamento avrà come scadenza ultima il 12 aprile per decidere se partecipare alle elezioni europee, cosa che permetterebbe di chiedere una nuova proroga.

