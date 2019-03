Strage di Christchurch, l'attentatore aveva dei collegamenti con l'estrema destra austriaca

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurtz ha confermato il collegamento tra Brenton Tarrant, il terrorista responsabile della strage di Christchurch in Nuova Zelanda, e il Movimento Identitario austriaco, un’organizzazione di estrema destra.

Le accuse contro il Movimento Identitario austriaco e il leader Sellner

Martin Sellner, leader degli Identitari austriaci, avrebbe ricevuto un’ingente somma di denaro da parte di Tarrant. Nelle scorse ore la polizia ha svolto un sopralluogo nella casa nella del leader del movimento, nell’ambito di un’operazione antiterrorismo secondo le leggi austriache. Il portavoce del pubblico ministero, che segue l’inchiesta per possibili reati finanziari, ha dichiarato: «Dobbiamo capire se c’erano contatti tra le due parti e se c’è una rilevanza di compartecipazione criminale».

Shutterstock | Martin Sellner, leader del Movimento Identitario austriaco durante una manifestazione dell'estrema destra

Il vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache, nelle scorse ore, si è espresso sulla vicenda attraverso i propri canali social: «Tutti i collegamenti austriaci con l'assassino di Christchurch devono essere completamente chiariti. E stata intrapresa un'azione contro qualsiasi sospetto di estremismo, sia esso di destra, di sinistra o dovuto a motivi religiosi. Il fanatismo non ha posto nella nostra società».

La risposta del leader del Movimento Identitario austriaco

Sellner, dal canto suo - attraverso un video su YouTube - si è dichiarato completamente estraneo ai fatti di Christchurch in cui sono morte 50 persone, aggiungendo che avrebbe devoluto la donazione ad associazioni benefiche.

Ansa | L'attentatore di Christchurch in aula a processo per la strage in cui sono morte 50 persone

