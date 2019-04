Elezioni in Turchia, prima sconfitta per Erdogan: perde la capitale Ankara

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva definito le elezioni amministrative in Turchia una «battaglia per la sopravvivenza del Paese», ma per la stragrande maggioranza degli osservatori significavano solo una cosa: un test sulla popolarità del leader. La votazione municipale è infatti avvenuta nove mesi dopo che le elezioni legislative avevano esteso i poteri di Erdogan e il suo controllo sul paese. Le elezioni sono state scandite da episodi di violenza che hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite dozzine in varie parti della Turchia.

Sia il partito di governo che l'opposizione hanno rivendicato la vittoria nel testa a testa di Istanbul, il primo con il 48,65% dei voti, il secondo con il 48,70%. Il Partito della Giustizia e lo Sviluppo (AKP) di Erdogan, conservatore e di impronta fortemente religiosa, ha ottenuto il 44% dei voti nelle elezioni, dopo che il 99% dei seggi erano stati contati. Il principale partito di opposizione, il secolare Partito Repubblicano del Popolo (CHP), è invece stato scelto solo dal 30% della popolazione.

Mansur Yavas, il principale candidato dell'opposizione ad Ankara ha però vinto nella capitale dopo 25 anni di governo dell'Akp. L'avvocato sessantatreenne avrebbe ricevuto circa il 51% dei voti. Il CHP e i suoi alleati sono anche riusciti a vincere altrove, portando da 14 a 20 il numero di municipalità sotto la loro amministrazione.

Anche l'HDP, il Partito Democratico del Popolo, filo-curdo, ha riguadagnato seggi in vari distretti, ma ha rinunciato a presentarsi nelle grandi città per fare in modo che tutti i voti dell'opposizione a Erdogan convergessero verso un unico partito. Il leader del CHP, Kemal Kilicdaroglu, ha affermato che il suo partito ha ora il controllo delle tre principali città turche: Istanbul, Ankara e Smirne, aggiungendo che secondo un conteggio interno, a Istanbul avevano guadagnato 29.000 voti più degli avversari.

Sostenitrici dell'AKP

Per Erdogan, Istanbul è una roccaforte importantissima. È li che ha iniziato la sua ascesa politica, come sindaco, nel 1994. In campagna elettorale ha affermato: «Chi vince Istanbul, vince la Turchia». Anni di prosperità economica hanno garantito il successo di Erdogan e del suo partito, ma le elezioni municipali si sono tenute in un momento in cui la moneta turca è indebolita, l'inflazione è alle stelle e il prezzo del cibo è in continuo aumento.

Leggi anche: