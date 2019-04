Infinita Brexit: May annuncia di voler rimandare di nuovo l'uscita e cerca l'accordo con Corbyn

Theresa May non molla e rilancia. Nonostante il Parlamento abbia bocciato per ben tre volte il suo accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea - prevista inizialmente per il 29 marzo - la premier britannica è determinata a provarci di nuovo. Questa volto con l'aiuto di Jeremy Corbyn a cui ha proposto di lavorare insieme agli emendamenti da aggiungere al documento che dettaglia il futuro del rapporto tra Gran Bretagna e Unione europea dopo la Brexit. Documento che poi verrebbe sottoposto al Parlamento, prima di un ennesimo voto sull'accordo d'uscita che però, come ha spiegato May, non si tocca.

Durante la conferenza stampa fuori da 10 Downing street, Theresa May ha anche confermato quello che aveva annunciato prima del voto sul suo accordo la settimana precedente: nel caso di un'ennesima bocciatura, il Regno Unito avrebbe chiesto di posticipare nuovamente il voto almeno al 22 maggio, ovvero prima delle elezioni europee, in modo tale da poter permettere al Parlamento di trovare una via d'uscita alternativa. Ma Westminster sembra intento ad opporsi ad ogni ipotesi, non soltanto all'accordo di May: nelle ultime due settimane ha bocciato per ben 12 volte (8 + 4) ogni scenario di Brexit alternativo, dal secondo referendum alla permanenza del Regno Unito nell'unione doganale europea.

Stando a quanto scritto da Donald Tusk su Twitter, l'Unione europea sembra ben disposta a concedere un'altra breve estensione alla Brexit. Theresa May ha già specificato che preferirebbe non rimandare oltre al 22 maggio, per evitare al Regno Unito di partecipare nelle elezioni europee. Ma non è altrettanto chiaro se Jeremy Corbyn sarà disposto a collaborare a un piano condiviso sul dopo Brexit. Nel caso in cui lo fosse, Theresa May ha detto che provvederà a far votare il Parlamento su una serie di ipotesi. Sempre che almeno il Parlamento sia disposto a collaborare.

