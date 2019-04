Sulla via del no-deal, il Parlamento rifiuta tutte le alternative all'accordo di May sulla Brexit

Hanno detto no al mercato comune, a un'unione doganale, a un secondo referendum e a un ulteriore rinvio della Brexit. I parlamentari inglesi hanno scelto lo stallo. Come scrive il Daily Mail: «Siamo tornati al punto di partenza». Dopo aver bocciato tre volte il piano di Theresa May per l'uscita dell'Eu, il Parlamento non è riuscito a formulare una proposta alternativa. Il no-deal, la temutissima opzione di uscita senza accordo, potrebbe essere l'unica via rimasta.

In pochi giorni, tutti gli «indicative votes», per i quali il Parlamento era chiamato a esprimersi su alternative all'accordo di May, sono falliti. Se il Parlamento fosse riuscito a coalizzarsi su un'opzione, anche se non legalmente vincolante, avrebbe messo Theresa May alle strette. Ma i deputati non hanno scelto la svolta, e tutto rimane annebbiato, per Theresa May e per il futuro del Regno Unito. Intanto, il deputato conservatore Nick Boles si è dimesso dall'ala Tory del Parlamento affermando che il suo partito «Si è mostrato incapace di scendere a compromessi».

Oggi la premier terrà un consiglio dei ministri straordinario di 5 ore: il tempo stringe. Se May non riuscirà a far approvare il suo accordo dalla Camera entro il 12 aprile, Londra si troverà a un bivio: chiedere un rinvio o scegliere il no-deal? Con un rinvio il Regno Unito si troverebbe nella complicata situazione di dover partecipare alle elezioni europee, mentre il no-deal avrebbe gravi conseguenze e un costo annunciato di 10 miliardi. Un altro «indicative vote» è previsto per mercoledì prossimo. La permanenza nell'unione doganale ha perso per soli tre voti, portando Jeremy Corbyn a insistere su questa linea. Intanto, ieri sera, gli attivisti ambientalisti di Extinction rebellion si sono spogliati in Parlamento per protestare contro il cambiamento climatico.

Gli attivisti di Extinction Rebellion

Leggi anche: