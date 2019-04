IL MONDO Juncker respinge la richiesta di May per una breve estensione: mancano nove giorni alla Brexit 17:22 Aggiornato 03/04/2019 17:25

Il Regno Unito ha poco meno di 9 giorni per approvare un accordo per portare la Gran Bretagna fuori dall'Unione europea. Altrimenti rischia l'uscita senza accordo, il temuto "no deal Brexit". Unica alternativa è un rinvio lungo di circa un anno









Nuovo colpo di scena nella saga interminabile chiamata Brexit. Dopo meno di 24 ore da quando il premier britannico Theresa May aveva annunciato di volere chiedere all'Unione europea di estendere nuovamente fino a maggio la Brexit, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato che non c'è disponibilità da parte dell'Unione europea. «Posticipare la Brexit a fine maggio potrebbe mettere a repentaglio le elezioni europee e quindi l'intera Unione», ha dichiarato Juncker al Parlamento europeo. Al Regno Unito rimangono quindi circa nove giorni per far approvare al Parlamento l'attuale accordo sull'uscita dall'Unione europea, senza il quale il Paese rischia un'uscita senza accordo, il famigerato no deal. Senza un accordo commerciale e delle procedure doganali ben stabilite, le conseguenze economiche e sociali della Brexit potrebbero essere molto drastiche. Uno scenario che Juncker ha detto di ritenere «molto probabile». ​​​​ Nonostante questo l'Unione europea potrebbe essere disposta ad autorizzare un'estensione lunga alla Gran Bretagna, ipoteticamente fino a marzo del 2020. Nel suo discorso al Parlamento europeo, Juncker ha confermato di «non voler cacciare fuori la Gran Bretagna dall'Europa». Ma per il momento la scadenza rimane mezzanotte del 12 aprile 2019. Adesso la palla torna a Londra.

Condividi