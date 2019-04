Brexit, sparita la dicitura "Unione Europea" dai nuovi passaporti Uk

A Westminster non si è ancora raggiunto un accordo sull'uscita dall'Unione Europea. A tre anni dal referendum del 2016 sulla Brexit, il destino di Londra è ancora legato a quello di Bruxelles. Non sono bastate le promesse della premier Theresa May di rassegnare le dimissioni nel caso del raggiungimento di un accordo, così da evitare un'ulteriore proroga all'uscita dall'Ue.

È infatti stato bocciato tre volte l'accordo raggiunto da May con Bruxelles, così come anche le alternative. Il Parlamento britannico ha proposto un rinvio della Brexit fino al 30 giugno e ora si attende la risposta dei Paesi europei. Ma per Londra ormai il dado è tratto.

A sinistra il nuovo documento che tornerà a essere blu, a destra l'attuale passaporto

Secondo i documenti riportati dalla BBC, il governo britannico ha già cominciato, questa settimana, a distribuire passaporti senza la dicitura "European Union" sulla copertina, nonostante l'uscita sembri ancora molto lontana.

I nuovi documenti d'identità erano stati realizzati in vista dell'uscita del Paese dall'Ue fissata per il 29 marzo scorso. Ma la premier britannica si è vista recapitare tre «no» alla sua proposta sulla Brexit. Il ministero degli Interni di Sua Maestà ha comunque spiegato che continuerà a emettere i vecchi passaporti - quelli con la scritta "European Union" - finché non finiranno le scorte e i cittadini non avranno la possibilità di scegliere tra le due versioni.

In ogni caso, non si tratta della versione definitiva dei passaporti. Dalla fine di quest'anno, infatti, i documenti subiranno un altro cambiamento: dall'attuale colore rosso bordeaux si passerà gradualmente al blu, il tradizionale colore dei passaporti britannici fino al 1988.

