Epidemia di morbillo a New York: il sindaco De Blasio dichiara lo stato di emergenza

In alcune aree di New York, soprattutto nelle zone di Brooklyn dove vivono numerosi membri della comunità ebrea ortodossa, è in corso una delle maggiori epidemie di morbillo degli ultimi decenni. Il sindaco della città, Bill De Blasio, ha dichiarato oggi che si tratta di un' «emergenza di saluta pubblica» e ha annunciato che agli individui non vaccinati sarà richiesto di effettuare il vaccino per il morbillo.

Il sindaco ha annunciato che la città potrà istituire delle multe per coloro che non effettuassero le vaccinazioni obbligatorie. «Questo è l'epicentro di un'epidemia di morbillo che è molto preoccupante e che dev'essere affrontata immediatamente», ha affermato De Blasio durante una conferenza stampa a Williamsburg. E ha aggiunto: «Il vaccino contro il morbillo funziona. È sicuro, è efficace, è collaudato dal tempo».

Negli Stati Uniti ci sono stati circa 280 casi di morbillo dal primo gennaio, secondo il Centro per la Prevenzione e il Controllo per la Malattie. Un'epidemia che riguarda l'intero Paese, dal New Jersey e New York alla California, passando per il Texas e Washington. Qui, il governatore si era già trovato costretto a dichiarare lo stato di emergenza. La causa principale dell'aumento dei contagi è ritenuta essere il calo delle vaccinazioni, dovuta in gran parte alla propaganda del movimento no-vax, di cui fanno parte molti rabbini ultra-ortodossi.

Poche settimane fa, anche Ed Day, a capo della giunta della contea di Rockland County, nello stato di New York, aveva dichiarato lo stato di emergenza e bandito bambini e adolescenti non vaccinati contro il morbillo dagli spazi pubblici tra cui ristoranti, scuole, luoghi di culto e centri commerciali.

