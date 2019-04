Elezioni Israele, Netanyahu verso il quinto mandato

È stata una nottata concitata in Israele dove Benjamin Netanyahu e Benny Gantz hanno dichiarato entrambi vittoria. Con il 99% dei voti scrutinati i due sfidanti sono ancora appaiati con 35 seggi a testa, ma la coalizione di destra guidata dal Likud di Netanyahu al momento attuale ha conquistato 65 seggi dei 120 disponibili alla Knesset e questo le consente di avere la maggioranza al governo.

Kahol Lavan, il partito dell'ex Capo di stato maggiore Gantz, aveva messo in piedi una brillante campagna elettorale, riuscendo a tener testa al navigato Netanyahu, da quattro mandati al governo. Con le accuse di corruzione che pendono sul suo futuro, Netanyahu ha giocato la carta del nazionalismo e del populismo per riguadagnare voti dall'estrema destra, grazie alla promessa di annettere alcuni insediamenti dei territori occupati della Cisgiordania a Israele. Una mossa che fa seguito alla decisione americana di voler riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan, territorio siriano occupato durante la guerra dei sei giorni del 1967.

Allo spoglio dei voti emerge che la sinistra israeliana ha subito un duro colpo. I laburisti di Avi Gabbai ricevono appena 6 seggi: il minimo assoluto in decenni di storia del partito. Meretz ottiene 4 seggi e le due liste arabe (Hadash-Taal e Raam-Balad) conquistano complessivamente 10 seggi, tre in meno rispetto alle politiche del 2015. Nella prossima Knesset saranno molto più forti i due partiti ortodossi, Shas e Fronte della Torah, con 8 seggi ciascuno.

Netanyahu potrà avvalersi inoltre del sostegno di tre liste minori: Israel Beitenu di Avigdor Lieberman (5), Unione dei partiti di destra (5) e Kulanu (4). Il partito Nuova Destra di Naftali Bennett per il momento è escluso dalla Knesset, ma spera di superare egualmente la soglia di ingresso quando sarà completato lo spoglio dei voti dei militari.

L'affluenza elettorale nel voto è stata del 67,9%, quasi quattro punti percentuali in meno rispetto alle precedenti elezioni legislative del 2015. Nonostante i risultati non siano ancora ufficiali, il primo ministro uscente ha dichiarato di aver iniziato «a tenere discorsi con i capi dei partiti di destra, i nostri partner naturali. Stasera, quasi tutti hanno dichiarato pubblicamente che mi avrebbero raccomandato (al presidente Reuven Rivlin) di formare il prossimo governo. per stabilire un governo nazionale stabile».

Il premier ha anche chiarito che «questo sarà un governo di destra, ma intendo essere il primo ministro di tutti i cittadini israeliani, sia di destra che di sinistra, sia ebrei che non ebrei». Per Benjamin Netanyahu si prospetta il quinto mandato di fila, superando così anche il fondatore della patria David Ben Gurion. Dopo un incarico come primo ministro dal 1996 al 1999, da dieci anni è lui a governare Israele ininterrottamente.

Sullo stesso tema